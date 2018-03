Actrita Aimee Iacobescu a murit

In urma cu doi ani, Aimee Iacobescu a fost in centrul unui scandal ce a aparut pe prima pagina a ziarelor: in 2016, actrita a recurs la un gest disperat: i-a transmis un mesaj video presedintelui UNITER, actorul Ion Caramitru, cerandu-i ajutorul.Aimee Iacobescu platea lunar pentru tratamentul partial compensat/gratuit peste 3.000 de lei, respectiv toata pensia si indemnizatia destinata actorilor. Singura ei speranta de a se descurca decent era indemnizatia de merit viagera, in valoare neta de 3.500 de lei, drept pe care l-a solicitat UNITER.„Domnule Caramitru, vreau sa traiesc, nu ma puteti acuza de asta. Orice om vrea sa traiasca si atunci când este si bolnav, si singur nu stie ce sa mai faca, incotro sa o ia, la cine sa apeleze“, spunea Aimée Iacobescu cu lacrimi in ochi.Aimee Iacobescu a avut o cariera de 45 de ani pe scena Teatrului National Bucuresti si pe platourile de filmare.