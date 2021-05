Actrita Carmen Tanase: "Nu ma tem de acest virus. Am dreptul sa respir"

„Nu mă tem de acest virus. Am avut grijă anul acesta de imunitatea mea, chiar am avut grijă de mine și de ai mei, de familia mea. Am luat ce trebuie, am luat vitaminele respective, mi-am făcut un cocktail pe care îl luăm în fiecare zi. Mi-am făcut imunitatea și socializănd cu oamenii. Mărturisesc asta: eu nu m-am ferit niciodată de oameni. Port o vizieră când intru undeva, într-un magazin, altminteri nu o port. Până acum nu m-am amendat nimeni. Bine, și dacă m-ar amenda, contest, pentru că e o aberație. Încă mai merg pe logic și cred că este o aberație. Am dreptul să respir, iar dreptul acesta nu mi-l ia nimeni”, a spus Carmen Tănase, în emisiunea „Subiectiv” de la Antena 3, moderată de Răzvan Dumitrescu.