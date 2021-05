Actrita celebra care s-a vindecat de cancer dupa 40 de zile de post

Aflata intr-o situatie fara iesire, actrita Anca Sigartau, si-a gasit refugiul in credinta. A trecut prin cea mai neagra perioada din viata sa si singurul lucru pe care il mai putea face a fost acela sa se apropie de Dumnezeu. A avut parte de o minune dupa ce a tinut 40 de zile de post, iar medicii au ramas pur si simplu muti de uimire.„Am trecut printr-o experiență medicală traumatizantă, în care am avut un diagnostic, o boală în care ți se dă un an de zile să trăiești. (…) Pe citostatice, tumora a crescut 8 cm în 3 săptămâni.Eram în spital și la un moment dat știu că am vrut să ies din spital, pentru că mi-am dat seama că nu mai am foarte mult timp și vreau să fiu acasă, alături de copii. Cât mai am, măcar să fiu cu ei. Am ieșit din spital și pe 15 noiembrie, ziua de naștere a bunicii mele.Știam că începe Postul Crăciunului. Nu aveam nici o informație despre post, despre biserică, despre lucrurile de genul ăsta, dar știam, în interiorul meu, că vreau să încerc. Că trebuie să mă duc acasă să țin post.Pe 15 noiembrie am ieșit din spital cu niște indici foarte mari, pe 20 decembrie, când m-am întors la control, m-au întrebat: “Unde este tumora?”. Nu mai era. M-a întrebat doctorul ce am făcut, ce tratament.Și i-am spus: “Eu vă spun, dar nu o să credeți”. Asta s-a întâmplat. Nu mai exista tumora. Indicii coborâseră foarte mult. Nu știam că Postul poate să aibă o asemenea putere. Din momentul acela am știu că voi trăi”, a mărturisit Anca Sigartău, potrivit Antena 1.Dupa aceasta experienta traumatizanta, Anca Sigartau a marturisit ca a invatat sa pretuiasca fiecare secunda a vietii sale.„A fost lecția cea mai importantă că trebuie să trăiești fiecare zi și să o duci, să mergi mai departe. Pentru că poate să îți spună cineva că tu mai ai de trăit 30-40 de ani, și de fapt să se întâmple în 3 secunde să pleci. Și atunci ce faci? E o joacă! Ne jucăm de-a timpul, de-a învârtitul stelelor.(…) În momentele acelea m-am gândit și am spus: se spune că omul nu poate să ducă mai multe decât îi este dat și înseamnă că Dumnezeu are o părere extrem de bună despre mine. Iar în momentul ălă am zâmbit și am zis, “Hei, mulțumesc! O duc și p-asta! Dacă zici că o duc, o duc”, a mai spus actrița.