Actrita Eugenia Serban a invins cancerul

Eugenia Serban a marturisit ca se simte bine si merge regulat la control."Mă simt foarte bine, sunt OK și sper sa fiu bine în continuare. Îmi lipsește însă scena. Trebuie să merg la controale din șase în șase luni și să iau pastile vreo cinci ani de acum încolo. În perioada asta am stat în casă, îi gătesc băiatului meu o dată pe săptămână. Este în țară, stă cu iubita lui, ne vedem des acum. La începutul pandemiei a fost mai greu, lui îi era foarte frică. Venea la mine echipat, cu mască, cu mânuși, avea săracul răni pe mâini de la atâta dezinfectat. Nu mă lăsa să ies pe stradă fără mască. Am fost două zile munte și două la mare, unde nu era aglomerat”, a mai spus Eugenia Şerban.„M-am decis să fac totul public atunci când am scăpat de perucă. Nu am vrut să se afle atunci când eram în momentele alea grele. S-a spus că am pierdut lupta cu cancerul. Nu a fost așa. Am câștigat-o. De ce nu am spus atunci? Eram foarte vulnerabilă, n-aș fi putut psihic să rezist. Nu operația în sine a fost cea mai grea, practic au fost trei operații într-una. Când am aflat că am cancer atunci a fost șocul mare, m-am gândit la moarte. Mi-au trebuit două săptămâni să realizez că iubesc viața și că trebuie să trec peste asta. Am avut norocul că l-am descoperit în fază incipientă. Al doilea moment foarte dificil a fost când am făcut chimioterapie și mi-au zis ca nu o să am păr. Practic, cu un an înainte nu aveam nimic, și anul următor aveam două cancere în faze incipiente. Boala nu a fost ceva genetic, am făcut investigații, nimeni din familia mea nu a avut. Sfătuiesc oricare femeie să facă controale anuale pentru că e mai bine să-l găsești incipient", a conchis artista.