Adda face furori pe Instagram cu noua silueta. Cum a reusit sa slabeasca

Imbracata intr-o rochie neagra, mulata, care ii scoate foarte bine in evidenta talia trasa prin inel, Adda le-a impartasit fanilor secretul sau. A primit numeroase complimente din partea fanilor.La descrierea fotografiei, Adda a adăugat:“V-am terorizat cu slabitu’ meu! 😂 Da-s fericita ca mi s-a intors talia acasa😂 Nu stiu pe unde a umblat in ultimii ani... 😅Va pup si va zic din nou ca NU tin cura de slabire! Mananc alimente fara HISTAMINA-am intoleranta! Fara - GLUTEN- am intoleranta. Am renuntat si la ZAHAR- tot din cauze medicale. Mancarea pe care o consum trebuie sa fie proaspata! Nu am voie sa mananc ceva gatit mai vechi de cateva ore, chiar daca sunt alimente permise,pentru ca nivelul de histamina creste si am eruptii pe tot corpul...tam tam. Beau multa apa! Iau vitamine si suplimente ca sa imi intaresc imunitatea si sa-mi repar organismul pe care l-am stricat singurica din cauza alimentatiei gresite, medicamente- antibiotice, antiinflamatoare etc si stres. Sunt sub supraveghere medicala. Nu recomand nici o dieta minune. Gasiti un nutritionist si actionati in functie de corpul vostru si in functie de REZULTATUL ANALIZELOR! ❤️”