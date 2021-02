Adda sufera de o afectiune rara: "Este o boala imprevizibila. Cu zile bune si zile mai putin bune"

„Patru luni şi ceva cu Dermografism. 4, din următoarele câteva, din următorii ani sau toată viaţa. Este o boală imprevizibilă. Cu zile bune şi zile mai puţin bune. Greu de tratat. Cele mai multe persoane care mi-au scris o au de ani întregi, iar o mare parte dintre ele, mai ales femeile, sunt ruşinate. Se ascund de ochii critici ai oamenilor, după haine.Nu îţi afectează viaţă fizic. O afectează psihic, pentru că lumea vorbeşte, batjocoreşte şi mai e categoria “care ştie leacul suprem”. Şi eu m-am ascuns, dar nu mai am de gând. Nu e ceva ce trece cu o pastilă minune! Trebuie să ai mereu grijă să porţi haine moi şi largi, să nu te loveşti, să nu te zgarii. Pentru că, dacă te atingi un pic, efectiv îţi apar desene pe piele. Uneori apar şi când nu faci nimic.Eu, de exemplu, aşa m-am trezit azi. Dragii mei, cei din aceeaşi barcă cu mine, hai să ne iubim fiecare detaliu de pe piele, să fim asumaţi şi să nu ne mai ascundem. Să vedem partea bună – corpul nostru arată ca o opera de artă! Ps1: mi-au dat 2 lacrimi când am postat pentru că mi s-a luat o piatră de pe inimă!Ps2: nu o să vin la nici o emisiune să vorbesc despre asta. Ce am de comunicat, constructiv, o voi face aici sau pe story, pentru oamenii care au nevoie de informaţii”, spune artista pe o reţea de socializare.