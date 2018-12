Adela Popescu a nascut dupa 5 ore de travaliu! Ce spune despre bebelus

„E frumusel ca tatal”

Adela Popescu si Radu Valcan sunt in culmea fericirii! Prezentatoarea tv a devenit mamica pentru a doua oara! Desi a nascut ieri, Adela Popescu si-a anuntat astazi prietenii virtuali despre fericitul eveniment!Alaturi de mesajul in care a anuntat nasterea celui de-al doilea baietel, vedeta a publicat si o fotografie de la clinica privata, dupa cinci ore de travaliu.„Gataaa! Uraaaaa! Iata chipul meu obosit, imediat ce am iesit din sala, dupa cinci ore de travaliu. O fotografie mai buna nu am, dar sper sa simtiti si voi fericirea nemasurata pe care o simt eu ca „flatiolul” e bine, sanatos, voios si mancacios. Va pupam toti patru!”, a fost descrierea fotografiei prin care a anuntat ca a devenit mamica pentru a doua oara.La randul sau, Radu Valcan a publicat o fotografie emotionanta din maternitate! "Dupa ce ca este epuizata, frumoasa si superba, ma mai si sprijin pe ea de emotii! Va iubesc!"\r

Astazi, prezentatoarea tv a intrat in direct in cadrul emisiunii „Vorbeste lumea” si a declarat ca nasterea a decurs bine si ca atat ea, cat si bebelutul se simt foarte bine. „S-a nascut ieri dimineata la 10:16. Alexandru a fost la 11:06. E frumusel ca tatal. Am mai primit si cateva remarci, cum ca ar semana si cu mama. Personal mi se pare ca seamana cu bunica lui Radu. Cred ca va avea ochii albastri. I-a adus si fratiorul o jucarie. A fost un sfat pe care l-am primit de la psihologi, sa primeasca un cadou de la fratior. Sunt foarte bine, ma bucur ca am reusit sa ma chinui atat. Cred ca mai stau o zi-doua in maternitate”, a declarat ea pentru ProTv.