Adela Popescu are Covid. Care este starea vedetei

Adela Popescu a lipsit astazi de la Vorbeste Lumea, desi abia a revenit pe micul ecran. La scurt timp, prezentatoarea TV a intrat in direct la emisiunea de la Pro TV si a explicat ce se intampla cu ea.Astfel, actrita a marturisit ca are Covid si va trebui sa stea doua saptamani in carantina. Din fericire, starea ei este una buna. Va trebui sa stea cu masca in casa pentru a-l proteja pe bebelus, iar cei doi copii mai mari sunt la bunici.„Dragii mei, ieri seară am făcut un test și rezultatul a fost cel pe care am vrea să-l evităm cu toții. Chiar dacă am fost confirmată pozitiv, vreau să vă asigur că mă simt bine și că o să ne revedem curând. Vă pregătim noi surprize, chiar și așa: cu băieții în studio și cu mine de acasă. Aveți grijă de voi și fiți cu ochii pe Vorbește Lumea!”, a fost mesajul transmis de Adela Popescu.„Eu în sarcină nu m-am vaccinat, pentru că așa mi-au recomandat medicii, iar acum am început să mă informez. Eu stau cu mască prin casă, ca să-l protejez pe cel mic. Copiii sunt la bunici. Ne hidratăm, ascultăm doctorul...”, a spus prezentatoarea.Din pacate, Adela Popescu nu a apucat sa se vaccineze anti-covid. Urma sa se imunizeze acum dupa nastere.„Ieri am început sa ma simt rău și am făcut un test rapid, care, din păcate, a ieșit pozitiv. Apoi am făcut și un PCR, care, și el a ieșit pozitiv. Acum sunt carantinata și o sa fiu prezenta de acasă. Nu sunt vaccinata, fiindca așteptam să nasc, urma sa o fac. Din fericire, copiii sunt la bunici, nu am întrat în contact cu ei și este foarte bine asta. Îmi pare rău că nu sunt acolo, alături de voi (n.r. la emisiune), dar o sa am în fiecare zi câte o surpriza”, a spus vedeta la „Vorbeşte lumea”