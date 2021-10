Adela Popescu, atac de panica in avion. Nu a mai ajuns la Roma de ziua ei! Ce s-a intamplat in aeronava

Adela Popescu a trait momente de panica maxima la bordul unui avion. Actrita urma sa petreaca cateva zile de vis alaturi de sotul sau Radu Valcan, la Roma, cu ocazia zilei sale de nastere. Din pacate insa, cei doi nu au mai ajuns in Italia deoarece Adela Popescu a suferit un atac de panica, dupa ce unei persoane aflate la bordul avionului i s-a facut rau si aeronava a aterizat de urgenta.Actrita s-a panicat teribil in urma acestui incident si nu a mai vrut sa urce in avion, in ciuda insistentelor sotului sau. S-au intors acasa si au petrecut cu fructe de mare si proseco chiar la ei in bucatarie., a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.