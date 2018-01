Adela Popescu socheaza. S-a fotografiat goala in pat alaturi de fiul ei

Fotografia este ciudata, mai ales ca Adela Popescu a fost mereu o fire discreta in ceea ce priveste viata sa personala si niciodata nu a aparut in public in tinute sumare.Vedeta a reusit sa iasa insa din tipare dupa ce a postat o fotografie atipica. Aceasta apare in pat, sprijinita de o perna mare, acoperita pana usor deasupra sanilor cu o pilota – lasand sa se inteleaga ca este dezbracata si isi tine fiul in brate.Imaginea, care arata adevarata viata de mama, a starnit numeroase controverse printre fanii artistei, multi dintre acestia considerand ca imaginea este una cu nota sexuala.