Adelina Pestritu a marturisit cum s-a infectat cu COVID-19

Pentru a lamuri aceasta polemica, Adelina a revenit cu noi declaratii despre modul cum s-a infectat cu coronavirus si cand au inceput de fapt sa apara simptomele.„Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată… ulterior am luat decizia de a mă odihni. Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Nu a fost o senzație pe care am avut-o brusc, totul s-a întâmplat treptat (…) M-am programat la test, în drum spre spital am mâncat ciocolată și asta mi-a confirmat că am rămas fără gust, de la oră la alta apăreau schimbări în această privință (…) Între timp, am aflat că și prietenul cu care m-am văzut zilele trecute este și el confirmat COVID. Este asimptomatic, n-a știut că îl are, dar și-a făcut un test pur și simplu pentru că trebuia să plece în vacanță și a aflat. Evident că m-am speriat… M-am internat, oamenii de aici sunt foarte amabili. În condițiile în care simtomele rămân doar acestea, în foarte scurt timp o să fiu trimisă într-un loc sigur, o să merg că stau izolată, nu acasă. Mă simt bine”.Cristina Ich a atacat-o pe Adelina Pestrițu insinuând că ar minți. „Dacă rămâi fără gust și fără miros, cum simți mirosul de brăduț? (…) Ați văzut și la cazul Andreea Esca, oamenii au fost discreți… Niciodată nu mi-am imaginat că ești foarte bine pe zi, foarte veselă, miroși brad… și seara te lovește un COVID. Mi-e foarte greu să cred că oamenii când rămân fără gust și fără miros nu se testează și se testează după…”.