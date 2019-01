Adelina Pestritu a petrecut Revelionu in spital. Ce a patit fetita ei

Adelina si iubitul sau Virgil au mers de urgenta la spital cu micuta, unde medicii au internat-o deoarece micutei nu ii scadea febra.„Am tratat câteva pusee de febră la indicațiile medicului nostru pediatru însă, la cea din urmă am luat decizia de a merge la urgență. Astfel, după un consult, doctorii de gardă ne-au sfătuit să ne internăm pentru mai multe investigații și mai ales pentru că exista riscul să ajungă la febră mare din nou. Și, cum peste tot sunt copilași răciți, e mai bine să rămânem sub supravegherea medicilor specialiști. Ne-am făcut imediat internarea și în spital am petrecut și primul nostru Revelion în formulă de 3”, a povestit Adelina Pestrițu pe blogul personal.Adelina si fetita ei au fost externate, iar acum sunt acasa fericite si sanatoase.„Și iată și prima noastră poză din 2019, în sfârșit acasă. Suntem sănătoase și vesele că ne-am întors în căminul nostru unde e cald și bine! Vă mulțumim pentru toate mesajele și gândurile bune. Vă îmbrățișăm și vă urăm un an plin de reușite!” a fost mesajul publicat de Adelina în mediul virtual, alături de imaginea în care apărea alături de fetița ei.