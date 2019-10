Adelina Pestritu, anuntul despre cea de-a doua sarcina

„N-am plecat, n-am ajuns să ne facem luna de miere. Sperăm să fie în curând în Maldive. Dar, având în vedere că peste o săptămână suntem din nou naşi, nu prea putem să ne facem planuri, pentru că trebuie să trecem peste această perioadă agitată, avem foarte multe evenimente, trebuie să aflu dacă plec la L.A., dacă nu plec, ce se întâmplă…”, – a declarat Adelina Pestrițu în emisiunea online „E OK să fii vedetă?”, moderată de Dana Săvuică.„Poate îl ducem în prima lui vacanţă, cum a fost şi Zeny, când avea patru-cinci luni în burtica mea, la New York. Deci e foarte posibil. Nu ştim încă, barza încă nu mi-a dat nicio veste, este foarte secretoasă barza asta. Eu tot insist s-o trag de limbă, dar văd că nu-mi dă nicio veste. Suntem în proces de facere”, – a mai spus Adelina Pestrițu pentru sursa citată. Adelina Pestrițu se mândrește cu o siluetă de invidiat, chiar perfectă am putea spune, motiv pentru care, îndrăgita vedetă ne va prezenta în fiecare zi de joi câte unul din antrenamentele pe care aceasta le face la sala de fitness.