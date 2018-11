Adelina Pestritu, aparitie socanta la botezul fiicei sale: "Zici ca esti un travestit"

Micuta a fost foarte cuminte, iar cei doi parinti extrem de fericiti. Adelina Pestritu s-a pregatit de cateva luni pentru acest eveniment si si-a dorit ca totul sa iasa perfect. Petrecerea de dupa botez a avut loc la un restaurant de lux din Capitala. Au fost invitate in jur de 400 de persoane, iar meniul a fost unul sofisticat, cu bucate alese.Adelina a socat insa pe toata lumea cu tinuta pe care a ales-o pentru biserica. Vedeta a optat pentru un costum alb, cu pantaloni evazati si sacou, la care a asortat o palarie cu boruri imense. Desi poate se astepta la aprecieri, se pare ca tinuta nu a fost deloc agreata de catre mamicile de pe retelele de socializare care au criticat-o dur pentru aceasta alegere vestimentara."Nu e nici macar tinuta pentru biserica...la biserica se poarta fusta decentă nicidecum pantaloni. Trecând peste asta...parca se tin de mana doi bărbați. Dar cum altfel putea sa iasa mai mult in evidenta daca nu îmbrăcand o tinuta care va fi comentata o saptamana. Era prea banal sa fi fost îmbrăcată "mai normal ". Totul e strategie..""Nu mai esti tu",fata acea draguta, dulce ,care se imbraca frumos,ai luat-o razna cu imbracamintea ...exagerezi pur si simplu acesta nu era un eveniment la care sa exagerezi cu tinuta ... zici ca esti personajul din filmul Masca""Semeni cu Michael Jackson!""Cea mai oribila tinuta a ta de pana acum"Zorro imbracat in alb... iti lipsea sabia"Zorro imbracat in alb... iti lipsea sabia""Vezi ca semeni cu Prince ! Detaseaza -te, cauta poze si compara. Nu neaparat in tinuta de la botez...in general...numai daca nu esti fan ! Operatiile astea!""Aratati ca 2 barbati ,no offense.Si sotul e cel ,mai dragut.Din nefericire ai dat-o in bara rau!""Esti constienta ca o femeie frumoasa nu arata asa. Nu ma refer la carpele pe care le porti. Ai avut momente cand ai aratat mai binisor. Acum trebuia sa arati foarte bine. Dar.... ", au fost doar cateva dintre mesajele pe care le-a primit Adelina Pestritu pe retelele de socializare, unde a postat primele imagini de la botezul fiicei sale.Pentru petrecere, Adelina a ales o tinuta mult mai feminina, pe care toata lumea a admirat-o.