Adelina Pestritu, petrecere de ziua de nastere cu 200 de invitati. Iata ce tort imens a avut

Decorul pe care l-a ales vedeta pentru local a fost unul fabulos, iar petrecerea a avut ca tema „Wonderland”.„A fost o petrecere exact așa cum îmi place mie, am dansat non-stop, am avut alături oamenii pe care îi iubesc, m-am bucurat de un decor de vis în note de negru, auriu și alb, de mâncare bună și de un program muzical ce nu ne-a dat voie să stăm mult la mese.Ne-am gândit mult timp dacă să facem o mare petrecere sau să plecăm într-o vacanță doar noi, însă am decis că este cazul să distrăm prietenii dragi și mai târziu vom alege și o destinație exotică pentru relaxare. Și foarte bine am făcut”, a povesti Adelina Pestrițu, după petrecerea grandioasă pe care a organizat-o.Se pare ca aceasta petrecere a fost o pregatire pentru nunta care urmeaza, mai ales ca Adelina si iubitul sau Virgil au taiat impreuna tortul grandios pregatit pentru acest eveniment.Atmosfera de la petrecere a fost intretinuta de Taraful din Clejani, dar și formația Pindu și de Ansamblul Iholu din Constanța. Printre invitații de seamă care i-au fost Adelinei alături în ziua în care a împlinit 32 de primăveri s-au numărat Mihaela și Mircea Geoanp, Roxana Ciuhulescu, Mădălin Ionescu, Ellie White, Minodora, Karmen Minune, Xonia, Denisa Tănase (ex-Bambi), Ela Crăciun, Oana Roman, Gabriela Cristea, Natalia Mateut, Alexandru Erbașu și mulți alții.