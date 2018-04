Adelina Pestritu, probleme din cauza sarcinii

Adelina se confrunta adesea cu stari de greata si stari de balonare.Adelina Pestritu a declarat pe retelele de socializare ca, pentru rezolvarea acestor probleme de sanatate nu apeleaza la pastile ci la ceaiuri speciale."Mananc multe fructe, as manca intruna capsune. Deocamdata am luat doar 5 kilograme, cred ca stau bine. Asta desi am inteles ca abia spre finalul sarcinii se pun kilogramele multe. Fac in continuare sport, cu mare grija si exercitii dedicate gravidutelor, care sa nu puna copilul in pericol. imi este frica de nastere, medicul meu va decide in ultima luna de sarcina daca va fi nastere naturala sau cezariana. Primesc o gramada de sfaturi, unele ma ajuta, altele ma baga si mai tare in sperieti. imi doresc foarte mult sa o alaptez. Sper sa ma ajute si organismul, nu pot controla chiar totul", a declarat Adelina Pestritu, potrivit click.ro.