Adevaratul motiv pentru care Madalin Ionescu a renuntat la televiziune. Ce problema grava de sanatate a ascuns

Se pare insa ca Madalin intampinase mai multe probleme de sanatate, asa ca a decis sa puna punct carierei in televiziune si sa aiba cat mai multa grija de el, cat si de familie.”Plec, dragii mei! În urmă cu aproximativ o lună am anunţat managementul Kanal D că pentru mine urmează, fie şi temporar, un alt drum! Voi pleca în concediu începând din 10 iunie, un pic mai devreme decât colegii mei, pentru că vreau ca în această perioadă să mă dedic cu totul familiei. Nu e uşor să creşti trei copii, iar Cristina are nevoie de sprijinul meu total pentru a o îngriji, în cele mai bune condiţii, şi pe Petra”, a explicat Mădălin Ionescu la vremea respectivă. În spatele deciziei luate de Mădălin Ionescu au cântărit, se pare, și o serie de probleme de sănătate ale prezentatorului. „Eu când am plecat de la Kanal D aveam mușchiul inimii demineralizat... colonul spastic... Am muncit 11-12 ore pe zi ani de zile și nu e simplu deloc, pentru că în fiecare zi o iei de la capăt. În televiziune, presiunea este foarte mare, nu este ca în alt domeniu în care stai și poti să anticipezi ce vei face peste opt luni de zile.În televiziune, dacă nu mai merge, poți să zbori peste noapte!”, a spus Mădălin Ionescu.