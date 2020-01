Adevaratul motiv pentru care Meghan Markle si printul Harry au parasit Casa regala

Meghan si Harry s-au intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor. Potrivit zvonurilor, principalul motiv din cauza caruia cei doi au decis sa renunte la familia regala ar fi fost faptul ca ar fi trebuit sa traiasca mereu in umbra lui William și Kate. Se pare că acest lucru nu era pe placul lor, potrivit presei britanice.In plus, Meghan nu a reusit sa se adapteze la obiceiurile Casei regale. Isi doreste o viata mai linistita si sa isi creasca baietelul intr-un spirit mai liber. Meghan s-a nascut la Los Angeles, dintr-un tată cu origini germane, engleze și irlandeze și o mamă ai cărei strămoși au fost sclavi, Meghan a fost întotdeauna mândră de moștenirea sa, pe care nu s-a sfiit niciodată să o declare.Una dintre cele mai iubite vedete de televiziune datorită rolului interpretat în serialul Costume, Meghan este și o neobosită susținătoare a cauzelor caritabile, pasiune care, de altfel, a și apropiat-o de soțul ei. Chipeș, charismatic, patriot, rebel, Prințul Harry rămâne unul dintre cei mai populari membri ai familiei regale britanice.