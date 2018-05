Adevarul a iesit la iveala. Care este numele real ai iubitului Elenei Basescu si din ce face bani. De aici o intretine pe Eba

Desi este cunoscut drept Catalin Tomata, iubitul mezinei ex-presedintelui Traian Basescu are un alt nume de familie in buletin. Acesta este Catalin Gheorghe. Catalin s-a ales cu numele Tomata dupa ce s-a apucat de afaceri, atunci cand prietenii si apropiatii i-au spus Tomata dupa Tomato, o cunoscuta pizzerie din afara granitelor tarii.Catalin este mai mic cu 10 ani decat iubita lui si detine un restaurant in Capitala, care merge foarte bine. De asemenea, el este cunoscut in lumea buna a Bucurestiului si nu lipseste de la nicio petrecere.Cătălin Tomata abia a ieșit de pe băncile Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București și se pregătește să devină tată în mai puțin de trei luni.Elena Basescu are o relatie cu Catalin inca din 2017, insa cei doi au reusit sa isi ascunda foarte bine relatia.Cătălin Tomata are 25 de ani și a absolvit Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București. El a format un cuplu cu Alexandra Horpos, dar și cu actuala soție a lui Mihnea Năstase, fiul cel mic al fostului premier Adrian Năstase, o brunetă focoasă pe nume Corina.Cătălin Tomata este un tânăr înstărit, dar care a muncit pentru banii lui încă de mic și este și foarte galant cu femeile. „Cătălin provine dintr-o famiie înstărită, dar care s-a ocupat foarte bine de educația lui. A copilărit în zona Drumul Taberei – 13 Septembrie, a terminat liceul Moisil. Este un tip discret, care a început să muncească de mic, imediat după majorat, în domeniul în care își desfășoară activitatea și acum.” , a declarat o sursă, conform Viva.ro.