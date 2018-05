Adevarul despre cum a reusit sa slabeasca Monica Anghel

Vlad, fiul Magdei Vasiliu, a invins cancerul. Baiatul prezentatoarei TV s-a vindecat cu ajutorul medicilor italieni. Magda Vasiliu a fost cea care a transmis marea veste. "Astazi se implineste un an de cand am ajuns la Roma...Un an in care am sperat, am suferit, am invatat, am plans, m-am bucurat