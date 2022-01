Adevarul despre divortul Roxanei Ciuhulescu de primul sau sot. Abia acum s-a aflat motivul despartirii

Roxana Ciuhulescu a divortat de primul sau sot, Mihai Ivanescu, in anul 2017. La acel moment, vedeta nu a dorit sa dea prea multe explicatii despre motivele separarii, insa adevarul a iesit la iveala acum. Se pare ca Roxana Ciuhulescu a fost inselata de Mihai, chiar si de ziua ei de nastere.Cei doi au fost casatoriti 10 ani si au impreuna un copil. Ei au decis sa puna punct casniciei lor in anul 2017, fara sa dea prea multe detalii. Vedeta a spus doar ca in ultimul an aveau tot mai des neintelegeri., scria vedeta pe blogul său.Adevaratul motiv al separarii a iesit insa recent la iveala. Se pare ca Mihai Ivanescu nu i-a fost deloc fidel Roxanei, iar cel mai dur moment pentru vedeta a fost atunci cand a aflat ca este inselata chiar de ziua ei de nastere, cand a implinit 38 de ani.Această femeie este o japoneză pe care Ivănescu a agățat-o chiar de ziua Roxanei Ciuhulescu și apoi a adus-o în România.Acum doi ani, mai precis în 2016, pe 23 noiembrie, când Roxana împlinea 38 de ani, Mihai a anunțat-o că pleacă în Japonia. Ei i s-a părut ciudat și deplasat gestul, apoi a aflat și motivul. După ce au divorțat, gheișa s-a instalat în vila din Pipera, însă ciudat este că el o ține ascunsă”, a declarat o sursă pentru Click.ro.