Adriana Bahmuteanu are castiguri uriase dupa ce si-a dat demisia din televiziune

Decizia vedete a uimit pe toata lumea, mai ales ca televiziunea era o pasiune pentru ea. Adriana Bahmuteanua a marturisit insa ca renunta la jobul sau de pe micul ecran deoarece are probleme de sanatate.Cu toate acestea, prezentatoarea TV nu duce lipsa de castiguri. In urma cu cativa ani, Adriana si-a deschis un atelier vestimentar care ii merge foarte bine si ii aduce castigura destul de bune.Potrivit wowbiz.ro. dupa un an, afacerea a explodat pur si simplu. Din 2013 pana in 2014, afacerea a crescut de la 38.000 lei la 300.000 lei (30 miliarde lei vechi). In 2015, cifra de afaceri a scazut pana la 111.000 lei, iar in 2016 (ultimul an fiscal declarat la Ministerul Finantelor), suma a crescut din nou pana la 144.000 lei. Firma Adrianei Bahmuteanu si a Cameliei Enciu are in acest moment 4 angajati.Adriana Bahmuteanu colaboreaza in acest business cu vedete care, de-a lungul timpului, au pozat cu tinutele acesteia. Printre acestea se numara: Viorica de la Clejani, Minodora, Fata Morgana, Alina Radi sau Maria Carneci.