Adriana Bahmuteanu este in doliu. Durere uriasa pentru prezentatoarea TV

„As fi vrut sa mai traiesti putin,sa mai stam de vorba, sa mai bem un vin, tu sa faci un rebus,sa ne veselim… Drum lin in Marea Trecere, draga tata!Iti multumesc pentru ca mi-ai dat minunatul dar care se numeste Viata, pentru tot ce m-ai invatat, pentru sustinere si pentru ca m-ai ales sa iti fiu fiica!!!Stiu ca ai fost mandru de mine, de tot ceea ce am preluat de la tine-rezilienta, onestitatea, curajul de a spune lucrurilor pe nume,modelul autodidact care mi-a folosit in viata!Imi pare rau pentru toata suferinta pe care ai indurat-o, pentru toata durerea pe care ai simtit-o, pentru toate nedreptatile pe care le-ai trait dar stiu ca acolo, in lumea fara durere si intristare ti-ai gasit in sfarsit Pacea! Dumnezeu sa te odihneasca in Marea familie eterna a Universului! Te respect si te onorez!, este mesajul postat de Adriana Bahmuţeanu pe pagina sa de Facebook.