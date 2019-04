Adriana Bahmuteanu nu isi mai poate lua copiii acasa: are dreptul sa ii tina la ea doar doua weekenduri pe luna

De asemenea, Bahmuțeanu are o serie de restricții, printre care și obligația de a respecta programul de somn al minorilor impus de Silviu Prigoană!„Custodia este comună, dar domiciliul copiilor s-a stabilit la mine. Copiii sunt la mine din decembrie, s-au văzut cu mama lor pe 2 martie, când le-am zis eu să îi facă niște felicitări. În 90 de zile, au vorbit cu mama lor la telefon de 54 de ori, deci din două în două zile”, a declarat Silviu Prigoană, la emisiunea Agenția VIP Antena Stars, potrivit VIVA.„Admite cererea principală. Admite în parte cererea reconvenţională. Stabileşte locuinţa minorilor la tatăl reclamant pârât până la soluţionarea dosarului nr.20704/302/2016, având ca obiect stabilire domiciliu minori. Încuviinţează ca pârâta reclamantă să aibă legături personale cu minorii în afara domiciliului tatălui, în locaţii alese de către mamă, în prima şi a treia săptămână din lună, de sâmbătă de la ora 10,00 până duminică la ora 16,00, precum şi în a doua zi de Pa?ti şi în a doua zi de Crăciun, între orele 10,00-19,00, până la soluţionarea dosarului nr. 20704/302/2016. Pe durata programului de vizitare pârâta reclamantă are obligaţia de a respecta regulile privind alimentaţia şi programul de somn al minorilor stabilite de către reclamantul pârât şi comunicat prin e-mail cu minim 48 h înainte de vizită. Executorie. Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Cu apel în 5 de zile de la pronunţare” este soluția publicată pe portalul instanțelor de judecată.Adriana Bahmuteanu nu este deloc multumita de decizia magistratilor si spune ca a fost nedreptatita.„I-am crescut patru ani singură, așa cum am putut eu. Din luna decembrie încearcă să îi rupă de mine și de mama mea, de bunica lor. Nu m-a lăsat să vorbesc cu ei la telefon. Mâine mă voi duce la Protecția Copilului. Evident că este o durere foarte mare, o singură dată ne-am văzut 10 minute la un mall. M-am gândit să-mi iau zilele, dar am zis că mai bine trăiesc, pentru copiii mei. Eu nu sunt nici moartă, sunt în viață, sunt mama copiilor. În perioada asta plănuiesc o operație, am probleme grave de sănătate. După operație, nu voi avea voie să fac efort” , a declarat Adriana Bahmuțeanu, imediat după ce s-a aflat că a pierdut custodia copiilor.Silviu Prigoana i-a adus insa acuzatii grave fostei sale sotii, iar anul trecut in toamna, afaceristul a prezentat o serie de filmari din care reiesea ca Adriana Bahmuteanu are un comportament violenta fata de copiii sai.„Au venit copiii în vacanță și, când am verificat telefoanele copiilor, am găsit o filmare. De fapt, două filmulețe a câte un minut, în care băiatul cel mare era legat de mâini și de picioare și era torturat de mămica lui care stătea peste el. Copilul urla cât îl ținea gura și celălalt copil îl filma. Filma scena respectivă, adică unul avea o tortură fizică și celălalt tortură psihică, să-l vezi pe fratele tău cum este legat, torturat și umilit”, a declarat Prigoană.