Adriana Bahmuteanu, scandal monstru intr-un hipermarket. Vedeta s-a enervat la culme. Au intervent jandarmii

Fosta sotie a lui Silviu Prigoana s-a incapatanat si nu a vrut sa isi puna masca de protectie invocand ca are probleme de sanatate si este scutita de portul acesteia. Pentru ca angajatii nu au reusit sa ajunga la un acord cu vedeta au chemat jandarmii. Adriana Bahmuțeanu a continuat cu scandalul și după apariția jandarmilor, care i-a solicitat vedetei actele.Adriana Bahmuțeanu n-ar avea voie să poarte mască de protecție.”Eu am rinită alergică. Nu vreau să port mască, nu am voie să port mască, sunt scutită de a purta mască. Este legea impusă de Ani Crețu. Ați citit legea 4 din 2021, a fost publicată și în Monitorul Oficial. Nu port mască. Legea 4 este legea alergicului. Jandarmul acela habar nu avea”, a spus Adriana Bahmuțeanu.”Nu am primit nicio amendă, nu am semnat nimic. Mi-a luat buletin, și-a notat datele, dar nu mi-a spus de nicio amendă. Dar mi-au spus că mă vor aștepta la casa de marcat, că nu mă vor lăsa să achit ceea ce am cumpărat.Iar asta în ciuda faptului că eu sunt scutită, legal, de la a purta masca. I-am spus, clar, că eu îmi vreau drepturile, că vreau să fiu respectată”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu în filmulețul postat pe pagina personală de socializare.