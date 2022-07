Adriana Bahmuteanu se marita din nou. Vedeta s-a logodit cu iubitul sau

Adriana Bahmuteanu este in al noualea cer. La doar cateva luni de la despartirea de iubitul sau grec, pe care l-a acuzat si de agresiune, Adriana Bahmuteanu iubeste din nou. Mai mult, vedeta se pregateste de nunta, iar de curand s-a logodit cu actualul sau partener, George, un afacerist din America.Vedeta TV şi iubitul ei s-au logodit la biserică şi au depus şi documentele la starea civilă pentru a deveni soţ şi soţie cu acte.„N-aduce anul ce aduce ceasul. Ne-am întâlnit, ne-am văzut, ne-am plăcut şi ne-am gândit că ar fi mai bine să ne oficializăm cumva relaţia. Am fost la primărie dar actele nu sunt gata, deci o să depunem ulterior aceste acte. Aşa că am zis să venim la o biserică să primim binecuvântarea. Asta ne dorim amândoi, o viaţă de familie fericită”, a mărturisit Adriana Bahmuţeanu la România TV.„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din Califormia, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că „It is the right thing”, este un sentiment comun şi …”, a declarat George Steven, la România TV.