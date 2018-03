Aimee Iacobescu, in rochie de mireasa la 68 de ani

Marele regret al actritei a fost acela ca nu a reusit sa isi formeze o familie. Aimee Iacobescu a marturisit ca nu a fost casatorita niciodata si nu a imbracat rochia de mireasa. La 68 de ani insa, ea s-a imbracat in rochia mult visata, in cadrul unei emisiuni TV, cand a vorbit si despre marea sa iubire., a declarat Aimee Iacobescu, in urma cu cativa ani, cand a imbracat si pentru prima data rochia de mireasa.Aimee Iacobescu a murit la 71 de ani, in ultimii ani actrita fiind bolnava, saraca si singura.