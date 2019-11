Alex Dima iubeste din nou. Si-a refacut viata dupa moartea sotiei sale

Alex Dima si-a refacut de curand viata. Are o noua iubita si vrea sa ii ofere o viata plina de iubire fiicei sale, Sara, in varsta de 11 ani. Vedeta postului de televiziune Pro TV și-a refăcut viața alături de Georgiana, o tânără pe care a cunoscut-o pe aeroport, când aceasta s-a băgat în fața lui check-in., a mărturisit Alex Dima.La doar un an după ce a devenit tată, Alex Dima a aflat că soția lui are cancer în stadiu avansat. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, iar jurnalistul a fost distrus de durere. Soția lui a murit în cele din urmă, iar el a rămas doar cu fetița. Sara are acum 11 ani și învață o mulțime de lucruri noi., a declarat Alex Dima pentru revista Unica.