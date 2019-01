Alex Velea, concediat de la Antena 1?

Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au despartit in urma cu 6 luni. Cei doi au ramas in relatii foarte bune de dragul fiicei lor, Sofia Natalia. Cei doi vor sa isi creasca impreuna fetita pentru ca aceasta sa nu simta lipsa niciunuia dintre parinti. Chiar daca fiecare si-a

Din luna ianuarie, Alex Velea nu va mai fi coprezentator in emisiunea Acces Direct, alaturi de Simona Gherghe. Desi exista voci care sustin ca artistul ar fi fost data afara de la Antena 1, se pare ca motivul invocat de cantaret ar fi lipsa de timp. Alex Velea este implicat in mai multe

Andreea Bănică a creat rumoare pe Instagram dupa ce a publicat o imagine in care apare goala-pusca. Vedeta a plecat in vacanta si le-a facut fanilor o surpriza. Din pacate insa, imaginea nu a fost primita cu prea mult entuziasm de prietenii virtuali, care i-au trimis numeroase

Dana Razboiu a publicat pe contul sau de Instagram un mesaj prin care lasa sa se inteleaga ca are probleme in relatia de cuplu. Daca in prima parte a mesajului vorbeste foarte frumos despre viata de mama si cat de mult inseamna copiii pentru ea, in cea de-a doua parte Dana Razboiu isi arata