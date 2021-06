Alex Velea nu il iarta pe Maruta. L-a facut praf in public: "Te-ai incadra usor in categoria nevertebrate"

Alex Velea si Catalin Maruta sunt in centrul unui scandal urias. Antonia si Alex Velea sunt extrem de suparati pe prezentatorul de la Pro TV deoarece i-ar fi pus in ipostaze jenante de foarte multe ori in emisiunile sale.Antonia a fost prima care i-a transmis prezentatorului TV un mesaj dur si i-a cerut acestuia sa inceteze sa mai vorbeasca si sa mai faca glume pe seama familiei sale. Nimeni nu stia ca intre Alex Velea si Catalin Maruta exista un conflict, iar acestia nu isi mai vorbesc de o buna perioada de timp.”Mi se pare că în fiecare săptămână nu există emisiune în care să nu vorbească despre mine sau Antonia, dar într-un context nefavorabil nouă, un context nașpa, inclusiv momente în care le dă apă la moară ca să zică ceva nașpa.Catalin Maruta a reactionat imediat la aceste afirmatii si i-a cerut scuze lui Alex Velea, insa artistul nici nu vrea sa mai auda de o reconciliere.Alex Velea nu a fost deloc impresionat de scuzele lui Catalin Maruta, ba chiar le-a catalogat a fi false. L-a jignit chiar foarte tare pe sotul Andrei.a scris Alex Velea pe Instagram.