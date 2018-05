Alex Velea si Antonia, obligati sa plateasca pensie alimentara copiilor lor

In urma cu cateva zile Alex Velea a castigat procesul prin care devine legal tatal copiilor pe care-i are cu Antonia: Dominic (3 ani) si Akim Alexandru (1 an).De asemenea, micutii poarta acum numele de familie al tatalui lor, iar certificatele de nastere urmeaza sa fie modificate.In aceeasi zi, judecatorii au hotarat ca cei doi sa plateasca pensie alimentara pentru cei doi copii pe care-i au impreuna. Mai mult, este specificata si o suma minima pe care cei doi parinti biologici trebuie s-o atribuie lunar pentru cresterea si educarea copiilor.Aceasta este de 1/6 din veniturile nete incasate de Antonia si Alex, adica exact suma minima legala stabilita ca pensie alimentara in cazurile de separare sau divort. Hotararea nu se refera insa la o suma de bani care sa fie varsata intr-un cont, ci la o contributie "in natura" (ceea ce inseamna investitia minima in produse, bunuri si servicii pentru cei mici), potrivit wowbiz.ro.Toate aceste situatii sunt cauzate de faptul ca Antonia nu a reusit inca sa divorteze de Vincenzo Castellano. Dupa legile din Italia, o astfel de operatiune dureaza 5 ani. Antonia ar mai trebui sa astepte un an pentru a fi declarata o femeie libera, insa spera ca avocatii ei sa gaseasca o formula sa grabeasca putin lucrurile. Antonia si Vincenzo sunt despartiti din 2013, insa au impreuna o fetita ce traieste alaturi de tatal ei, in Napoli. Intre timp, cantareata a mai nascut doi copii din relatia cu Alex Velea. Din acest motiv, cei doi copii au fost trecuti in acte cu numele sotului, Castellano.