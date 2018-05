Alexandru Arsinel a ajuns de nerecunoscut. A slabit enorm

Este tot mai trist si abatut, iar infatisarea lui este total schimbata. A renuntat pentru o perioada la spectacole si a devenit foarte credincios si spiritual.De curand, indragitul artist a mers la Manastirea Hurezi din Ramnicul Valcea, cea mai de seama ctitorie ridicata de domnitorul martir Constantin Brancoveanu in anul 1690.In urma cu doi ani, sotia lui Alexandru Arsinel a cazut si s-a lovit la cap. Ea nu mai poate sa mearga si este dependenta de o persoana in permanenta. O alta lovitura dura pe care a primit-o actorul a fost moartea colegei sale de scena Stela Popescu, care a murit in urma unui accident cerebral.