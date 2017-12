Alexandru Arsinel a cantat la externare. Primele declaratii ale actorului dupa ce a suferit un infarct

Din fericire, medicii au intervenit la timp in cazul actorului si acum se simte bine, dupa ce a suferit o operatie si i s-a montat un stent la inima.La externare, Alexandru Arsinel a facut si cateva declaratii."Am avut noroc de două ori. Prima dată datorită salvării, iar după aceea datorită medicilor de aici. O echipă excelentă. Sunt foarte mulțumit de ceea ce văd în spital, mai ales că vin zi de zi , pentru că soția mea se află internată aici de ceva vreme. Nu am decât cuvinte de laudă. Mi-aș dori ca oamenii din țara asta să aibă ocazia de un tratament ca acesta, așa cum am întâlnit aici în spital. Nu îmi rămâne decât să mulțumesc din suflet doamnei directoare, dar și celorlalți medici. În mod normal pe scenă trebuia să revin aseară, dar nu mi-au dat drumul. Trebuia să cânt un colind internațional. Vreți să vi-l cânt? Am avut onoarea ca soțul Stelei Popescu, Puiu Maximilian să facă versurile în limba română", a spus Alexandru Așinel, care a interpretat versurile colindului „Ninge iar”.