Alexandru Arsinel, audiat de DIICOT

Deputatul USR Emanuel Ungureanu sustine ca rinichiul primit de marele actor trebuia sa ajunga la o fetita. ”Nu cunosc, nu afirm nimic, nu imi dau seama de ce se intampla. Intamplarea face ca am un nume care rezoneaza intr-un anumit fel si jigodiile profita de treaba asta.A contat ca mai functionam 7% cu rinichii”, a spus atunci Alexandru Arsinel.Emanuel Ungureanu, care a lucrat la Institutul de Transplant Renal din Cluj in vremea in care acesta era condus de Lucan, spune ca celebrul medic isi alegea pacientii in functie de banii sau influenta acestora, potrivit stirilekanald.ro.