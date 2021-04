Alexandru Arsinel, din nou la spital dupa ce fusese externat

La aproape 10 ani de la divortul de Monica Gabor, omul de afaceri Irinel Columbeanu a recunoscut care a fost motivul separarii de fostul model. Irinel a recunoscut ca a inselat-o pe Monica si ca despartirea s-a produs din cauza infidelitatilor comise de el in timpul casniciei. Afaceristul a

Cantaretul Stefan Stan si sotia lui, Simona, au marturisit ca au fost diagnosticati pozitiv cu Covid in luna ianuarie. Artistul crede ca au contractat infectia cu SARS-CoV2 din spital, cand sotia a fost internata cu fetita imediat dupa ce aceasta a nascut. „După ce s-a născut

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din Romania. A cucerit romanii cu charmul sau, dar si cu profesionalismul. A induiosat inimile telespectatorilor in emisiunea Surprize, Surprize, iar acum prezinta un show la TVR numit "Nu exista nu se poate". Prezentatoarea TV a

Larisa Udila, fosta concurenta la emisiunea "Bravo, ai stil", va deveni mamica pentru prima oara. A primit vestea sarcinii cu mare bucurie, insa a trecut si prin momente de panica. La un control medicul i-a spus ca este posibil ca copilul sa se nasca cu sindrom Down. Vestea a distrus-o pe

Corina Caragea are un mare hobby: calatoriile. Este insetata de cunoastere si aventura, iar atunci cand prind momente libere, pleaca in vacante pentru a descoperi lumea cu toate frumusetile ei. In calatoriile sale a avut parte si de multe aventuri. Recent, prezentatoarea TV a povestit cateva