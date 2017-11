Alexandru Arsinel, in stare de soc dupa moarte Stelei Popescu: "Vai de mine"

Actorul a marturisit ca nu stia ca actrita sa fie bolnava, pentru ca ea nu s-a plans niciodata. Mai mult, cei doi se pregateau pentru un turneu in Spania, unde urmau sa plece peste cateva zile."Acum mă duc la ea acasă. Nu ştiu ce se întâmplă. M-a sunat acum cinci minute Ursu Adrian. Vai de mine! Am avut spectacol acum câteva zile. Este o mare dramă pentru toți cei care am iubit-o. Nu îmi vine să cred.”, a spus actorul Alexandru Arşinel, plângând în hohote, în timp ce intra în curtea casei fostei actrițe.