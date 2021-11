Alexandru Arsinel, internat de urgenta: "Probabil ma cauta Stela"

Alexandru Arșinel se află la spitalul ”Monza” din București, renumit pentru intervențiile medicale de tip chirurgie cardiovasculară.”Inima mea se pare că are nevoie de o reparație generală, dacă mă pot exprima așa. Și atunci am alez Monza, fiind un spital renumit pentru asta. Totul se trage de la nenorocirea aia de COVID-19, care mi-a dereglat organismul”, a precizat Arșinel pentru impact.ro.Actorul de revistă în vârstă de 82 de ani a mai spus că regretă deja faptul că starea actuală de sănătate nu-i permite să se îngrijească cum trebuie de marcarea, pe 23 noiembrie, a patru ani de la moartea fostei sale colege de scenă, Stela Popescu.”Parcă ar fi un mic blestem că perioada asta din an mă prinde cu tot felul de probleme personale, care nu suportă amânare, în loc să încerc să mai fac câte ceva pentru memoria dragii mele colege. Probabil că Stela mă caută deja! Cine știe?!”, a adăugat cu amărăciune în voce Arșinel.”Voi rămâne internat câteva săptămâni, nu știu exact să vă spun acum perioada cu exactitate. Ce știu e că medicii au nevoie să se uite cu multă atenție la inima mea. Voi afla din mers ce fel de surprize vor urma!”, mai spune același Arșinel.