Alexandru Arsinel, internat dupa ce s-a infectat cu Covid la doua luni de la rapel

Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, a explicat cum a fost posibila infectarea in cazul actorului, chiar si dupa o perioada mai lunga de la administrarea rapelului. Potrivit explicatiilor oferite de medicul militar, unele persoane, in speciale cele vulnerabile, nu dezvolta nu nivel crescut de anticorpi, astfel incat sa nu contracteze infectia. Chiar si in aceste cazuri, riscul de a face o forma grava a infectiei este mult scazut.„Pot să vă spun că ne-am uitat la rata de fatalitate care este de 100 de ori mai redusă la persoanele vaccinate comparativ cu persoanele nevaccinate, deși categoric că avem beneficii importante ale vaccinării, fără să spunem că 100% din persoanele care sunt vaccinate cu două doze nu vor mai face această infecție”, menționează Valeriu Gheorghiță.„Există suficiente date care arată inclusiv o reducere a infecției asimptomatice și a riscului de transmitere. Sigur că acest risc nu se reduce la zero”, mai spune Gheorghiță.Alexandru Arsinel, in varsta de 81 de ani, a declarat ca nu stie de unde a luat virusul si ca in acest moment se simte bine, are o forma usoara a bolii. Actorul si sotia sa au fost vaccinati cu serul de la Pfizer cu prima doza in luna ianuarie si rapelul le-a fost administrat in luna februarie. Alexandru Arsinel este monitorizat de medici, mai ales ca are si alte probleme de sanatate.În 2013, el a fost supus unui transplant de rinichi la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj.