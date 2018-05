Alexandru Arsinel nu isi poate reveni dupa moartea Stelei Popescu. Vorbeste cu fotografia actritei la teatru

Apropiatii actorului spun ca acesta sufera enorm si atunci cand ajunge la teatru vorbeste mereu cu fotografia Stelei Popescu. In ultimii ani, Alexandru a intampinat numai probleme. A trecut printr-un transplant de rinichi, iar sotia lui are grave probleme de sanatate, fiind imobilizata intr-un scaun cu rotile.Sotia lui Alexandru Arsinel a cazut si s-a lovit la cap in urma cu doi ani. A suferit o interventie chirurgicala insa nu si-a mai revenit.Femeia depinde acum de cei din jur, nu se poate descurca singură. Marilena petrece majoritatea timpului în curtea imobilului în care locuieşte.Marilena şi Alexandru Arşinel s-au cunoscut în anul 1966, la ştrand., spune actorul de fiecare dată când e întrebat cum s-a îndrăgostit de soția sa. Cei doi au împreună doi băieți.