Alexandru Arsinel s-a vindecat de Covid: "Vaccinarea mi-a salvat viata mie si sotiei mele"

Actorul a fost externat din spital in urma cu trei zile si a povestit despre perioada grea prin care a trecut. Alexandru Arsinel a fost internat pe 17 aprilie la Institutul „Matei Balș”, cu COVID-19, la două luni de la rapelul vaccinului împotriva bolii.Fostul director al Teatrului Constantin Tanasa a stat, impreuna cu sotia, internat o saptamana la Spitalul Matei Bals. Desi fusese externat, actorul nu s-a simtit bine, iar medicii l-au reinternat pentru a-l tine sub supraveghere medicala, tinand cont ca se incadreaza in categoria de risc.