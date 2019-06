Alexandru Papadopol, gest emotionant pentru fiica sa, dupa despartirea de Ioana Ginghina

In ceea ce priveste impartirea bunurilor, cei doi soti au impreuna doar o vila in valoare de 200.000 de euro. Pentru a nu mai fi discutii, Alexandru Papadopol a decis sa ii doneze fiicei sale casa.Acum tot ce trebuie sa faca cei doi este sa stabileasca pensia alimentara. Alexandru Papadopol isi doneaza jumatatea de vila fiicei sale si va plati pensie alimentara. In plus, spera ca parintii lui sa il ajute sa isi vada si sa isi creasca fiica.au declarat, pentru Libertatea , persoane din anturajul lui Papadopol, cel care a intentat divortul de Ioana Ginghina.