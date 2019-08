Alexandru Papadopol, surprins sarutandu-se cu o alta femeie. Ioana Ginghina, reactie dura

Ioana Ginghina a aflat din presa ca fostul sau sot si-a refacut viata la o luna dupa ce au divortat. Actrita a marturisit ca nu se astepta ca fostul sau partener sa isi refaca viata atat de repede si a declarat ca nu crede ca relatia cu Adriana este una mai veche.''Nu bănuiam, gândeşte-te că noi nu mai vorbim de atâta timp, nici nu am stat vreodată să îl urmăresc. Gândeşte-te că el a plecat din februarie de acasă, deci, eu nu mai ştiu mare lucru. Eu am depus actele tocmai pentru că nu se mai întâmpla nimic, nu mai venea. Nu cred sincer că era dinainte, adică de acum un an relaţia, nu cred că ăsta e motivul. Deci, e ceva nou. Nu cred, sincer, eu nu am fost niciodată omul care să caute în telefoane, în mail-uri. Ştii cum e, ce nu ştii, te face fericit. Niciodată nu am fost aşa şi nici nu voi fi de acum încolo, că nu e cazul'', a explicat Ioana Ginghină pentru Antena Stars.Ioana Ginghină era conștientă că, la un moment dat, unul dintre ei va apărea la brațul unui partener, însă atitudinea fostului soț a dezamăgit-o teribil, în special lejeritatea cu care s-a afișat alături de Adriana Titieni Irimescu, sărutându-se, chiar în ochii lumii. Ea consideră că acest lucru o poate afecta mult pe fiica lor, Ruxandra, care ar putea fi batjocorită la școală.''La un moment dat, oricum ar fi apărut, că e la unul, că e la altul, la un moment dat apărea cineva. Dar să nu fie atât de public şi să nu fie atâtea săruturi pătimaşe în public. Doar că eu asta aş fi vrut, şi de la mine am pretenţia, să nu fie pe stradă, în locuri publice, deoarece copiii sunt răi la şcoală. Internetul le este la îndemână, nu trebuie sa le spună părinţii acasă'', a mai spus Ioana Ginghină.