Alexandrul Papadopol, suparat foc pe Ioana Ginghina. Ce i-a interzis fostei sale sotii

Inca dinainte sa recunoasca public despartirea, actorul se mutase deja din locuinta sa de sase luni. In plus, Alexandrul Papadopol si-a facut o noua iubita, cu care s-a afisat public. Desi Ioana si Papadopol au marturisit ca au ramas prieteni, se pare ca lucrurile nu stau chiar asa.Recent, Papadopol i-a interzis fostei sale sotii sa ii mai pronunte numele in emisiuni si interviurile in care apare. Chiar și așa, Ioana Ginghină își menține o părere bună față de fostul soț. Păstrează și acum verigheta de la cununie.a povestit Ioana Ginghină.