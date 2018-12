Alice Peneaca, primele declaratii despre divortul de Bobby Paunescu

Cei doi nu mai formeaza un cuplu de mai bine de un an, insa divortul s-a pronuntat abia pe 10 decembrie anul acesta. Cum admiratorii acesteia au fost extrem de curioși de motivele care au stat în spatele separării celor doi, Alice a dorit într-un final să facă lumină.„Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune!Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine”, a explicat Alice Peneacă.