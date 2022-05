Alimentele pe care Andi Moisescu nu le consuma niciodata. Asa se mentine in forma

Recent, Andi Moisescu, a oferit un interviu in care a dezvaluit despre viata sa personala. Mai exact despre cum se mentine in forma, mai ales ca Olivia Steer este adepta unei diete vegetariene, mai mult, raw-vegane, toată lumea s-a întrebat dacă și juratul de la ”Românii au talent” i s-a alăturat, din acest punct de vedere.”N-am renunțat la nimic. Doar mă străduiesc să mănânc cât mai sănătos cu putință și să fac cât mai multă mișcare. Nu militez pentru nimic, nu simt nevoia să dețin niciun adevăr, nu vreau să dau niciun sfat. Doar cred că sănătatea e importantă și că merită să mă preocupe înaintea oricărei alte alternative”, a declarat Andi Moisescu, pentru Viva , cu privire la renunțatul la carne.Dar chiar și cu un stil de viață echilibrat și sănătos, Andi Moisescu se mai lasă ”pradă” poftelor.”Oho! Dacă n-aș avea plăceri vinovate și defecte, nu cred că aș mai avea niciun farmec. Noroc că e imposibil. Sunt om, deci nu-mi lipsesc nici unele, nici altele. Doar n-o să încep acum să mă laud cu ele”, a mai spus prezentatorul TV.