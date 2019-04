Alina Puscas a dezvaluit sexul celui de-al treilea copil

"Sunt insarcinata a treia oara, va fi si ultima. Nu mai am voie, pentru ca am facut cezariana de la prima, deci, este ultima sansa. Mihai ar fi vrut sa avem gemeni, dar nu ne-a iesit," a spus Alina Puscas, pentru Observator."E distrus Mihai! Glumesc, e distrus la modul ca el visa sa faca o ceata de baieti, nu sa fie dominat de fete, acolo, in casa. Si-acum vom fi eu – Scorpion, Melisa – Scorpion, fata asta – Leoaica. Nu stim ce nume va avea, de-asta i-am zis doar "fata". Nu am nume, astept propuneri," a povestit actrita.Alina Puscas a avut parte de o sarcina dificila in primele doua luni, in care s-a simtit foarte rau. Dar a depasit acea perioada, iar acum nu mai are nicio problema."Mananc tot ce prind! Incerc totusi, sa evit pe cat posibil grasimile nesanatoase si carbohidratii. Desi e foarte greu, pentru ca acum, in perioada asta, imi plac dulciurile si mai mult!," a mai marturisit vedeta.Alina Puscas mai are un baietel, Alexandru, si o fetita, Melisa.