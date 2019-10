Alina Puscas s-a casatorit civil. Primele imagini de la nunta

Cununia civila a luat prin surprindere pe toata lumea. Pentru acest eveniment, Alina a ales o rochie alba, pana la genunchi, cu volane. A fost o zi plina de emotii, iar alaturi le-au fost cei trei copii si persoanele foarte apropiate.In urma cu doi ani, la botezul uneia dinrre fiice, Alina a avut parte de o surpriza, cand s-a trezit si mireasa.„La biserică m-am trezit cu surpriza. Nu am ştiut nimic. Mi-a pus cineva un buchet în mână şi m-am trezit cu preotul care spunea în faţa tuturor că azi avem de înfăptuit două taine, a botezului şi a cununiei. Mi s-au tăiat picioarele. M-am uitat la Mihai şi am spus: “E pe bune? Vorbeşti serios?” Şi, evident, am izbucnit în plâns. A fost minunat! Cel mai romantic moment surpriză! A fost perfect!”, declara Alina în urmă cu doi ani.

