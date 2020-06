Alina Puscas s-a vindecat de coronavirus

Alina Puscas a declarat ca este asimptomatica si nu a fost dorinta ei sa fie internata. Din fericire nu a transmis virusul familiei și este extrem de fericită că are un organism puternic, care a reușit să învingă boala.„Haideți să ne înțelegem, pentru a mia oară. Eu sunt aici internată, asimptomatică fiind, nu pentru că mi-am dorit eu să fiu internată și să stau departe de familie și de casă, ci pentru că așa prevede legea, iar eu nu-mi doresc sub nicio formă să am parte de un dosar penal. Pentru că asta se întâmplă, în cazul în care refuzi să te internezi, chiar dacă ești asimptomatic și nu transmiți boala. Nu am transmis-o familiei, aleluia, asta este practic cel mai important lucru. Nu faca cum decât să aștept să ma vindec. Se pare că am un organism foarte puternic, spre dezamăgirea multor oameni care consideră că cine știe din ce motive sunt slăbită. Nu sunt slăbită, am analizele foarte bune', a spus vedeta într-un InstaStory.