Alina Puscau, afectata grav de infectia cu Covid: "Ma omoara. Virusul imi ataca toate organele"

Alina Puscau trece prin clipe cumplite dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Modelul international a ajuns la spital dupa ce a stat noua zile acasa. S-a simtit insa din ce in ce mai rau si a decis sa sune la Ambulanta. Vedeta este infectata cu noua varianta Delta si a dezvaluit ca virusul i-a atacat organele si se simte ingrozitor de rau.„Este Covid, mă omoară. Îmi distruge viața. E așa de greu. Virusul îmi atacă toate organele. Nu pot să mă ridic în picioare, mai mult decât să fac câțiva pași. Am contractat varianta Delta și este foarte greu. Am dureri de cap, vărsături. Este cel mai greu lucru pe care l-am trăit în viața mea. Este foarte greu pentru mine, este extrem de greu. Covid-ul nu este de joacă. Vă rog luați-l în serios faceți-vă vaccinul, aveți grijă că este foarte periculos. Virusul ăsta te distruge, îți distruge tot în organism.Mi-a atacat plămânii, mi-a atacat rinichii. Este extrem de greu să respiri, să vorbești. Astăzi este a noua zi și este foarte greu, abia pot să mănânc. Mă uit la televizor ca să pot să nu mă simt singură în casă”, a spus Alina Pușcău, disperată, cu ochii în lacrimi, într-un Instastory.Inainte de infectare, Alina a participat la petrecerea Viva de pe 8 septembrie, de la Clubul Diplomaților. Vedeta era atunci sănătoasă și nu avea nici un simptom. Se pregătea să plece în SUA pentru a-și lua cetățenia americană.