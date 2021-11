Alina Puscau, marturisiri cutremuratoare: "Mama astepta sa primeasca telefon sa i se spuna ca am murit"

Alina Puscau a facut dezvaluiri cutremuratoare despre momentele grele prin care a trecut cand a avut Covid. S-a simtit foarte rau si a ajuns la spital, iar recent a povestit despre clipele teribile prin care a trecut. După o lună de luptă pentru a se repune pe picioare, frumoasa brunetă a spus exact prin ce a trecut și cum a ajuns să fie convinsă că nu va supraviețui: „Mama aştepta să primească telefon şi să i se spună că am murit”.Invitată la emisiunea lui Teo Trandafir, Alina a descris primele simptome pe care le-a avut și teama ce a paralizat-o în acele momente în care se simțea complet singură.„Sunt bine acum, încep să îmi revin. Am fost la mama două săptămâni, a avut grijă de mine. Am ieşit şi din carantină. A fost o perioadă foarte grea, cea mai grea din viaţa mea. Motivul pentru care am făcut filmul acela pe Instagram a fost faptul că am intrat în panică, eram singură, nu am avut familia lângă mine. Am simţit că s-a terminat. Nu simţeam că mai sunt eu, aveam febră, frisoane, simţeam că îmi ard plămânii, aveam o apăsare în piept, dureri de cap îngrozitoare, mă ustura stomacul, îmi curgea sânge din nas, vărsam…”, a povestit Alina Puşcău, la Teo Show.„Eram din ce în ce mai rău, parcă era o avalanşă! Îmi spuneam în fiecare zi că o să treacă, sunt o persoană puternică, rezist la durere, dar a fost… Nouă zile am fost rău tare. Norocul meu a fost că am putut să respir. Nu puteam să mănânc, luăm antibiotice puternice, nu puteam să mă dau jos din pat să merg la toaletă. Un coşmar a fost totul! Mi-a fost frică să ajung în spital, am zis că mor dacă ajung acolo. După nouă zile de febră de peste 40, corpul meu era foarte slăbit, nu mă puteam mişca. Am chemat Salvarea, m-au întrebat dacă vreau să merg la spital, am refuzat. Mi-au zis că tratamentul pe care îl iau e foarte bun şi apoi au plecat.Am luat telefonul şi am început să povestesc pe Instagram ce se întâmpla cu mine, eram panicată. Căzusem şi psihic şi fizic. Am simţit că nu mai vreau să trăiesc. Mama aştepta să primească telefon şi să I se spună că am murit, am crezut că o să mor, a continuat Alina Puşcău.